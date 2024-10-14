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Politico «разложила на пальцах», что выигрывает Трамп от торпедирования Орбаном кредита Украине

Politico «разложила на пальцах», что выигрывает Трамп от торпедирования Орбаном кредита Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается сорвать финансовую помощь ЕС Украине, «чтобы сделать большой политический подарок Дональду Трампу», утверждает Politico, посвятившая большой материал разбору позиции Венгрии в украинском конфликте.

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