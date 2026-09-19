«Авито Авто» расширил возможности сервиса оценки стоимости автомобилей

Для этого используются данные о реальных сделках и актуальных объявлениях. Теперь сервис не только показывает, насколько цена автомобиля отличается от рыночной, но и определяет факторы, которые могут быть причиной такой разницы.
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