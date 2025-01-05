Volkswagen решил замахнуться на китайский рынок: готовятся три новые модели

Стратегия немецкого автогиганта основана на тройном ударе: три новые модели, разработанные специально для китайских потребителей, призваны вернуть Volkswagen утраченные позиции и закрепить лидерство в сегменте.
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