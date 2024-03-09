Under 21 года. Молодежная сборная Молдовы сыграет против Венгрии и Нидерландов

Молодежная сборная Молдовы по футболу 21 марта проведет выездной товарищеский матч против сборной Венгрии, а 25 марта - седьмой матч предварительного этапа молодежного чемпионата Европы 2025 против сборной Нидерландов.
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