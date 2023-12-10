Американский военный усомнился в полномочиях Зеленского

Офицер ВС США Уилкерсон: полномочия Зеленского сомнительны Екатерина Волкова Felipe Dana/AP Бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского сомнительны.
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