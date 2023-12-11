В Минтруде указали на недопустимость заключения трудовых договоров с релокантами

По мнению Минтруда, заключение трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами недопустимо. Об этом говорится в разъясняющем письме Минтруда за подписью государственного советника Дмитрия Мыльникова на портале «КонсультантПлюс» («Известия» с ним ознакомились).