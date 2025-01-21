Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и люди из его ближайшего окружения очень не хотят, чтобы совершённые ими на Украине преступления начали расследовать, а поэтому изо всех сил продолжают затягивать конфликт с Россией.