Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и люди из его ближайшего окружения очень не хотят, чтобы совершённые ими на Украине преступления начали расследовать, а поэтому изо всех сил продолжают затягивать конфликт с Россией.
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