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Картина дня. Финансы

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Зеленский затягивает конфликт с Россией, чтобы избежать правосудия

Зеленский затягивает конфликт с Россией, чтобы избежать правосудия

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и люди из его ближайшего окружения очень не хотят, чтобы совершённые ими на Украине преступления начали расследовать, а поэтому изо всех сил продолжают затягивать конфликт с Россией.

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Комментарии
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n
nyha
Это похоже на анекдот: чуть .чуть .повыше ...чуть чуть пониже ....От петли ему не уйти...если не задавится сам...ПОМОГУТ...
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