В метро Алматы появилась оплата проезда по биометрии

В бывшей столице Казахстана городе Алматы, в местном метро на станциях Абая и Момышулы запустили в работу специальные терминалы оплаты Face Pay - и их помощью можно мгновенно оплачивать проезд, причём с помощью ИИ.
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