В Новосибирске 10 октября прощаются с «Иисусом на велосипеде» Андреем Дудниковым

Прощание с выдающимся человеком состоится с 11 до 12 часов на Арбузова, 2а. Поминальный обед пройдет в ресторане Дома учёных, он начнется в 13-00 по адресу Морской проспект 23.
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