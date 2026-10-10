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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске 10 октября прощаются с «Иисусом на велосипеде» Андреем Дудниковым

В Новосибирске 10 октября прощаются с «Иисусом на велосипеде» Андреем Дудниковым

Прощание с выдающимся человеком состоится с 11 до 12 часов на Арбузова, 2а. Поминальный обед пройдет в ресторане Дома учёных, он начнется в 13-00 по адресу Морской проспект 23.

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