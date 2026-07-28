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Царьград

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Виагра против рака: что обнаружили учёные в масштабном исследовании

Виагра против рака: что обнаружили учёные в масштабном исследовании

Виагра может влиять на развитие раковых опухолей. Согласно новому исследованию, содержащееся в ней вещество нарушает транспорт холестерина в опухолевых клетках и связано с повышением выживаемости онкобольных.

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