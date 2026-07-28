Виагра против рака: что обнаружили учёные в масштабном исследовании

Виагра может влиять на развитие раковых опухолей. Согласно новому исследованию, содержащееся в ней вещество нарушает транспорт холестерина в опухолевых клетках и связано с повышением выживаемости онкобольных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии