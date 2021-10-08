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В октябре в Рязани пройдут ещё три акции по раздельному сбору мусора

В октябре в Рязани пройдут ещё три акции по раздельному сбору мусора

Сдать вторсырье можно по следующим дням: 9 октября - вход в ЦПКиО со стороны улицы Братиславской, дом №15; 16 октября - за остановкой «Таможня» напротив магазина «Магнит» (Московское шоссе, 43); 23 октября - у «Леруа Мерлен» (село Дядьково, 4).

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