В октябре в Рязани пройдут ещё три акции по раздельному сбору мусора

Сдать вторсырье можно по следующим дням: 9 октября - вход в ЦПКиО со стороны улицы Братиславской, дом №15; 16 октября - за остановкой «Таможня» напротив магазина «Магнит» (Московское шоссе, 43); 23 октября - у «Леруа Мерлен» (село Дядьково, 4).