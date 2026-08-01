Макрон направляет войска и авиацию к границе с Испанией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на фоне прорыва десятков тысяч нелегальных мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута поручил министру внутренних дел усилить контроль на франко-испанской границе.
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