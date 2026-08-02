Алексей Середа продолжит баскетбольную карьеру в NCAA

Российский баскетболист 21 года Алексей Середа, выступающий на позициях форварда и центрового за команду «Енисей», взял паузу в контракте с клубом и продолжит карьеру в американском студенческом баскетболе.
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