PoM_047_06042015_Эти загадошные Руны Буквы, даже для нас, это не просто символы, что отвлечены от реальности, это ещё и часть нашего мира, что составляют с ним даже некое единство, что мы можем даже не выразить, но где-то в глубине ощущаем и чувствуем.