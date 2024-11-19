Фильм «Вести из Непала» выйдет на Кинопоиске в день рождения Виктора Пелевина

Это уже седьмая экранизация 22 ноября, в день рождения Виктора Пелевина, на платформе Кинопоиск состоится премьера фильма «Вести из Непала», снятого по одноименному рассказу знаменитого российского писателя.
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