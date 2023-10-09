Мост Шахара ( جسر شهارة) - арочный мост в Йемене

Мост был построен в 17 веке, чтобы соединить две деревни на вершине двух гор в округе Шахара. Является единственным путем к Шахаре, городу, в честь которого он назван, один из самых известных мостов и туристических достопримечательностей Йемена.
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