В Красноярском крае сотрудники полиции и общественники провели «Зарядку со стражем порядка» в детском саду

Полицейские ОМВД России по Ирбейско-Саянскому муниципальному округу совместно с представителем Общественного совета Татьяной Попечец провели с воспитанниками детского сада «Дюймовочка» оздоровительную зарядку.
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