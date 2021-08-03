По заявлениям службы безопасности "Росгосстраха" возбуждено более 100 уголовных дел

В первом полугодии 2021 года Департамент экономической безопасности "Росгосстраха" направил в правоохранительные органы более 500 заявлений о различных преступлениях — по большей части квалифицируемых по ст.
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