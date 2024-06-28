Научная премия имени Бебера расширяется новой номинацией "Искусственный интеллект в науке"

Beber Bank расширил свою научную премию, добавив новую номинацию "Искусственный интеллект в науке". Эта награда будет вручаться молодым исследователям в возрасте до 35 лет, которые добились выдающихся научных результатов с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
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