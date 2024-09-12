«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?

Все чаще женщины по всему миру выбирают путешествия в одиночку. Кто-то отправляется соло в безопасные и развитые страны, в то время как другие готовы рисковать жизнью в погоне за впечатлениями в Индии, Египте и других государствах с высоким уровнем криминала.
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