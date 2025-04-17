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Военное обозрение

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Иран между войной и миром, или На что рассчитывает Трамп?

Иран между войной и миром, или На что рассчитывает Трамп?

Одна из самых актуальных тем мировой повестки: угрозы авиаударов США и Израиля по Ирану; только ли на свою бесспорную военную мощь могут рассчитывать агрессоры или также и на социальный взрыв в Исламской республике?.

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