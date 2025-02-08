Причиной гибели трех человек при пожаре в Улан-Удэ могла стать сигарета

t.me/СУ СК России по Республике Бурятия Непотушенный окурок мог стать причиной пожара в частном доме в Улан-Удэ, в котором погибли двое мужчин и одна женщина, сообщили 8 января в следственному правлении СК России по Бурятии.
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