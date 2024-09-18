Рязанское Недостоево ждут перемены: сквер, хоккейная коробка и спортплощадка

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов вместе с депутатом Рязанской городской Думы Галиной Трушиной провёл выездное совещание по проблемам микрорайона Недостоево, основное внимание уделили обращениям жителей на прямую линию губернатора и в социальные сети.
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