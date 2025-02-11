Представители GraFun сообщили о добавлении поддержки Near Protocol

Платформа GraFun, известная своими инновациями в сфере мемкоинов, анонсировала интеграцию с Near Protocol, что теперь позволяет пользователям создавать и обмениваться мемными криптовалютами в этой экосистеме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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