 Не дает уснуть водителю: в Краснодар поступил очередной современный трамвай, он начал работать на линии

Не дает уснуть водителю: в Краснодар поступил очередной современный трамвай, он начал работать на линииПоследний из двух десятков новых трамваев, поступивших в Западное депо МУП «КТТУ» в Краснодаре, приступил к перевозке пассажиров.
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