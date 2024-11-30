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 Не дает уснуть водителю: в Краснодар поступил очередной современный трамвай, он начал работать на линии

 Не дает уснуть водителю: в Краснодар поступил очередной современный трамвай, он начал работать на линии

 Не дает уснуть водителю: в Краснодар поступил очередной современный трамвай, он начал работать на линииПоследний из двух десятков новых трамваев, поступивших в Западное депо МУП «КТТУ»  в Краснодаре, приступил к перевозке пассажиров.

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