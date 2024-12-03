ВТБ ожидает пика ставок по вкладам этой зимой

Пик ставок по депозитам в России придется на предстоящую зиму, сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на заявления заместителя президента-председателя правления банка Георгия Горшкова в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».
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