ВТБ ожидает пика ставок по вкладам этой зимой

Пик ставок по депозитам в России придется на предстоящую зиму, сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на заявления заместителя президента-председателя правления банка Георгия Горшкова в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».