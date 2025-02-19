На 23 Февраля россияне планируют дарить съедобные букеты

На 23 Февраля россияне всё чаще выбирают съедобные букеты из колбас, сыров или морепродуктов. Об этом 19 февраля руководитель направления по работе с партнерами маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вероника Перетягина рассказала «Газете.