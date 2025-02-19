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На 23 Февраля россияне планируют дарить съедобные букеты

На 23 Февраля россияне планируют дарить съедобные букеты

На 23 Февраля россияне всё чаще выбирают съедобные букеты из колбас, сыров или морепродуктов. Об этом 19 февраля руководитель направления по работе с партнерами маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вероника Перетягина рассказала «Газете.

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