На 23 Февраля россияне планируют дарить съедобные букеты

На 23 Февраля россияне всё чаще выбирают съедобные букеты из колбас, сыров или морепродуктов. Об этом 19 февраля руководитель направления по работе с партнерами маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вероника Перетягина рассказала «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии