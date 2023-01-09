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Два новых сорта картофеля вывели ученые-агрономы Уссурийска

Два новых сорта картофеля вывели ученые-агрономы Уссурийска

Два сорта картофеля "Орион" и "Посейдон" вывели селекционеры Уссурийска. Сорта предназначены для климатических условий Дальнего Востока и отвечают современным требованиям потребителя, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморья.

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