Два новых сорта картофеля вывели ученые-агрономы Уссурийска

Два сорта картофеля "Орион" и "Посейдон" вывели селекционеры Уссурийска. Сорта предназначены для климатических условий Дальнего Востока и отвечают современным требованиям потребителя, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморья.