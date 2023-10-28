Белый дом: Байден и Блинкен обсудили с Ван И операцию России на Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен обсудили с руководителем министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И специальную военную операцию (СВО) России на Украине.
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