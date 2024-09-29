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Миршаймер: баланс сил сдвинулся в пользу РФ, ВСУ больше не могут сопротивляться

Миршаймер: баланс сил сдвинулся в пользу РФ, ВСУ больше не могут сопротивляться

Украинская армия не сможет перейти в наступление из-за значительного преимущества российских войск. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил американский политолог Джон Миршаймер.

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