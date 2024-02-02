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Россия и Китай все сильнее расходятся во взглядах на режим талибов

Россия и Китай все сильнее расходятся во взглядах на режим талибов

МОСКВА (ИА Реалист). Спустя два с половиной года после захвата движением «Талибан»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане, ближние и дальние соседи Кабула остаются неспособными сформировать давно ими обещанный региональный консенсус по афганской проблеме.

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