Новая школа с дошкольным отделением открылась на юго-востоке Москвы

В Южнопортовом районе Москвы на Новоостаповской улице, дом 7, строение 3, открылось новое здание школы имени Владимира Маяковского.
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