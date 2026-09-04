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Трамп пригрозил прекратить торговлю со странами с торговым профицитом, если ФРС не снизит ставки

Трамп пригрозил прекратить торговлю со странами с торговым профицитом, если ФРС не снизит ставки

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что прекратит торговлю со странами, имеющими положительное торговое сальдо с США, если Федеральная резервная система не снизит процентные ставки.

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