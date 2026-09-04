Трамп пригрозил прекратить торговлю со странами с торговым профицитом, если ФРС не снизит ставки

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что прекратит торговлю со странами, имеющими положительное торговое сальдо с США, если Федеральная резервная система не снизит процентные ставки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым