В Осиповичах состоялось открытие арендного жилого дома для военнослужащих.

В церемонии передачи ключей приняли участие заместитель Министра обороны Республики Беларусь по тылу - начальник тыла Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Бурдыко, заместитель председателя Могилевского облисполкома Геннадий Денгалев, председатель Осиповичского райисполкома Константин Жигуцкий .
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