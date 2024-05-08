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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуайт Ховард: «Лейкерс» возьмут Бронни, Леброн останется. Они снова вылетят в первом раунде»

«Лейкерс» возьмут Бронни, потому что Леброн скажет «Я не подпишу контракт без Бронни». Он будет играть за «Лейкерс», останется.

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