Власти Надымского района выбирают участок для нового кладбища рядом с аэропортом

Власти Надымского района выбирают участок, где расположится новое кладбище. Для этих целей разыскивают подрядчика, который проведет геодезическое обследование нескольких земельных участков в районе аэропорта и поселка Старый Надым, гласит описание тендера на портале «ЕИС Закупки».
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