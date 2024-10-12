Власти Надымского района выбирают участок для нового кладбища рядом с аэропортом

Власти Надымского района выбирают участок, где расположится новое кладбище. Для этих целей разыскивают подрядчика, который проведет геодезическое обследование нескольких земельных участков в районе аэропорта и поселка Старый Надым, гласит описание тендера на портале «ЕИС Закупки».