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Тульские новости

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Прокуратура Воловского района ликвидировала задолженность по зарплате

Прокуратура Воловского района ликвидировала задолженность по зарплате

Прокуратура Воловского района Тульской области провела проверку исполнения трудового законодательства в коммерческой организации, специализирующейся на добыче и реализации горных пород.

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