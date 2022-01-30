Аргументы недели

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В здании МИСиС в Москве произошел пожар

В здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС, расположенного в центре Москвы, в воскресенье, 30 января, произошел пожар.

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