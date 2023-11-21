"Сдернуты соромные пологи - назван защитник украинской певицы Лорак", - "следы" привели в Кремль

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Комментарии
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евгений Данилов
Вообще фигура этой говорящей головы Кремля местами, как бы помягче сказать, становится странной - его попытки сгладить возмущённое отношение народа (не гнушаясь при этом приврать (как с Лорак)) к испуганным патриотам-иноагентам и абсолютно недоумённо-озвученное: Кремль ничего не знает о звездопаде званий и наград на грудь мальчиша А. Кадырова. ТщательнЕе товарищ (хотя какой он нам товарищ) Дима, тщательнЕе следи за информполем в стране. А то ведь очень карикатурно от главной говорящей головы звучат слова: Кремль не в курсе
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