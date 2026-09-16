Аргументы недели Социальный туризм по-мигрантски: во что обходится России ввоз семей мигрантов? Встреча главы миграционной службы Андрея Кикотя с президентом Владимиром Путиным в очередной раз подтвердила: тема миграции остается в числе абсолютных приоритетов государственной повестки.
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и за счёт предпринимателей, которые способствуют этому завозу?
А не отнести эти социальные затраты России на мигрантов за счет депутатов Думы, которые крышуют их завоз!
Просто правило на границе и при посадке в самолеты или при прохождении погранконтроля в любой точке перехода - беременность более 4 месяцев (однозначно видимая даже не профессионалам - разворот в сторону дома!
И возрастной ценз - более 50 лет - гуляйте по заграницам подальше от России!
Все кому не нравится, пусть обращаются в суды по месту жительства и доказывают что не беременны и не собирались рожать в России, не собирались оформлять социалку и сидеть на шее у русских налогоплательщиков.
Ну а если просто жирную бабу развернули - это её проблемы, пусть вес теряет, если едет работать, а не на шее у россиян сидеть, работать то она по любому не будет!!!
Свои живут в системе капитализма, а у приезжих продолжается социализм со времён СССР.