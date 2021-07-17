Доктор Еделев об обязательной вакцинации: «Название противоположное по простой причине»

То, что происходит сегодня в России в рамках борьбы с коронавирусом доктор наук Дмитрий Еделев считает обязательной вакцинацией, однако он утверждает, что официальное название этой кампании – абсолютно противоположное и на то имеется причина.
То, что происходит сегодня в России в рамках борьбы с коронавирусом доктор наук Дмитрий Еделев считает обязательной вакцинацией, однако он утверждает, что официальное название этой кампании – абсолютно противоположное и на то имеется причина.
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