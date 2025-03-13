Тирания мужа мусульманина: рассказ женщины из Таджикистана

Анатолий Справедливый

Что, самое смешное так это то, что у мусульман частенько бывает и наоборот. Жена, тиранит и бьёт мужа, а ему даже пожаловаться никому нельзя. Засмеют и унизят! Тогда у человека ситуация, ещё хуже получается. Он, практически беззащитен.