ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Тирания мужа мусульманина: рассказ женщины из Таджикистана

Тирания мужа мусульманина: рассказ женщины из Таджикистана

У нас в школе произошёл случай. Училась девочка, новые граждане России из Таджикистана. В 5 классе девочка пропала, потом мы узнали, что родня приехала в Россию и увезла в Таджикистан и выдала замуж.

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Комментарии
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Анатолий Справедливый
Что, самое смешное так это то, что у мусульман частенько бывает и наоборот. Жена, тиранит и бьёт мужа, а ему даже пожаловаться никому нельзя. Засмеют и унизят! Тогда у человека ситуация, ещё хуже получается. Он, практически беззащитен.
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11 час.
Иван Ураганов
Что-то я не видел замоташек несчастными,ходят с мужем и с детьми счастливые,улыбаются.
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7 час.
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