Открытие выставки «Русский музей в ЗИЛАРТЕ. Дар Петера и Ирене Людвиг»: Елизавета и Андрей Молчановы, Алла Манилова, Николай Басков и Дарья Филиппова

Более 100 работ из собрания немецких коллекционеров впервые показываются в полном составе - обязательно к посещению и для петербуржцев! .
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