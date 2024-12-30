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Царьград

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Свежие комментарии

  • Пожалуйста зарегистрируйся КСАНДОПУЛОС СПИРОС
    Это кто вам сказал лысый Га%дон.Переговоры всё же...
  • Ed Red
    Вы же видите, что война случается как нужно токмо как акт мести за очередной кровавый пинок в зад. Это что же должно ...Никто не сказал. ...
  • Ed Red
    Власть это "понимать отказывается" :- там с понтами все в порядке, а с понималкой проблемы!Никто не сказал. ...

Россия и Греция: сотрудничество в Совбезе ООН для укрепления мира

Россия и Греция: сотрудничество в Совбезе ООН для укрепления мира

Посол России в Греции Андрей Маслов выразил готовность к сотрудничеству с Грецией в Совете Безопасности ООН.

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