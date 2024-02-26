Экс-хоккеист Светлов: Овечкину надо найти свою игру и забивать, как он умеет

Олимпийский чемпион Сергей Светлов выразил уверенность, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обязательно побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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