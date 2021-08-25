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Samsung TV Block будет дистанционно "окирпичивать" украденные телевизоры

Samsung TV Block будет дистанционно "окирпичивать" украденные телевизоры

Хотя кража такого карманного устройства, как смартфон, является более тривиальной, бывают случаи, когда организованная преступность или разъяренные толпы пытаются унести с собой и более крупные товары.

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