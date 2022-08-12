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Уилл Бартон – об обмене из «Наггетс» в «Уизардс»: «Был немного в шоке»

Свингмен «Уизардс» Уилл Бартон рассказал о том, как воспринял недавний обмен в команду из «Наггетс». «Был немного в шоке, но не сказать, чтобы в полном шоке.

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