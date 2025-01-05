В древнем Херсонесе неизвестный ранее храм подготовят для экспозиции

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Один и трех христианских храмов, впервые обнаруженных в Севастополе в 2024 году при раскопках на территории древнего Херсонеса, исследуют подробнее и планируют подготовить для того, чтобы представить гостям музея "Херсонес Таврический".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии