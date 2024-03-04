Готов отказаться от престола: кем на самом деле хочет стать сын Кейт Миддлтон

Принц Джордж унаследовал свою мечту от отца. Принц Джордж мечтает о том же, что и его отец Уильям LEGION-MEDIAСудьба принца Джорджа была предрешена с того момента, как он появился на свет в лондонской клинике Святой Марии.
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