Дубинский: США сократили финансовую помощь Киеву после интервью Зеленского

Нардеп заявил, что беседа украинского президента с американским блогером дорого обошлась Украине.Депутат Верховной рады Александр Дубинский обнаружил связь между интервью Владимира Зеленскому американскому блогеру Лексу Фридману и сокращением финансовой помощи от США Украине.
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